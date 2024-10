Com nova vitória sobre o Corinthians, Lucas segue invicto em Majestosos desde retorno ao São Paulo

Nas cinco partidas, Lucas balançou as redes em três oportunidades. A primeira delas no jogo de volta da Copa do Brasil, em que a equipe venceu o Corinthians por 2 a 0 e eliminou o adversário no Morumbis - campanha que terminou no título inédito para o Tricolor.

Depois, o camisa sete voltou a marcar contra o rival pela atual edição do Brasileirão, na nona rodada, no empate em 2 a 2 entre os times. Por fim, balançou as redes da marca da cal no último domingo. Ao todo, ele precisa de 132 minutos para participar de um gol no Majestoso desde que retornou ao clube.

De acordo com dados do Sofascore, Lucas ainda soma 11 finalizações (seis no gol), dez passes decisivos, 12 dribles certos e 14 faltas sofridas em clássicos contra o Corinthians desde que voltou ao time do Morumbi.