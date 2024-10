Com gol de CR7, Al-Nassr bate time de Róger Guedes na Champions da Ásia

Nesta segunda-feira (30), em confronto válido pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia, o Al-Nassr recebeu o Al-Rayyan no Al Awal Park e venceu por 2 a 1. Sadio Mané e Cristiano Ronaldo balançaram as redes para a equipe da casa, enquanto Róger Guedes, ex-Corinthians, descontou para os visitantes.

Com o triunfo, o Al-Nassr chegou aos quatro pontos, agora na terceira colocação do Grupo B, e se aproximou do líder Al-Ahli, que soma seis. Já o Al-Rayyan permaneceu com nenhum ponto conquistado até o momento, na 12ª posição.

O Al-Nassr volta aos gramados no próximo sábado, às 12h15 (de Brasília), quando recebe o Al-Orobah, no Al Awal Park, pela sexta rodada do Campeonato Saudita. Na sexta-feira, o Al-Rayyan visita o Al-Duhail, no Abdullah bin Khalifa, às 13h45, pela terceira rodada da Liga das Estrelas do Catar.