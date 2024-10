Bia Haddad perde para Madison Keys e é eliminada do WTA 1000 de Pequim

O duelo

Bia Haddad começou o jogo se impondo e abriu 2 a 0 no início do primeiro set. No entanto, Madison Keys reagiu e venceu três games seguidos para virar o placar. A brasileira tentou se recuperar e empatou, mas a norte-americana continuou dominando e fechou em 6-3.

No segundo set, a norte-americana começou melhor e quebrou o saque de Bia duas vezes, abrindo 3 a 0. A brasileira reagiu, devolvendo as quebras rapidamente e empatando em 3 a 3. No entanto, não conseguiu manter o ritmo da adversária, sofreu mais duas quebras e perdeu novamente por 6 a 3.