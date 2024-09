Zubeldía cita dor de queda na Libertadores, mas exalta vitória do São Paulo no Majestoso: "Um passo bom"

O São Paulo deu uma resposta ao torcedor depois da eliminação nas quartas de final da Libertadores durante a semana. Neste domingo, o Tricolor venceu o Corinthians, por 3 a 1, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, com gols de Lucas, Arboleda e André Silva. O técnico Luis Zubeldía revelou que a equipe jogou ainda sentindo dor da queda na competição continental, mas valorizou o espírito competitivo do São Paulo, que agora foca no Campeonato Brasileiro.

"Ganhar um clássico depois de uma semana muito difícil é para valorizar e felicitar os jogadores. Sabíamos que precisávamos ganhar, não só por nós, mas pelos torcedores e por nossa família. E apesar de ter uma dor e tristeza importante pela eliminação na Libertadores, que era nosso motor mais importante do ano, soubemos jogar com essa dor e pouco a pouco ir crescendo no Brasileirão. Para isso era importante ganhar hoje e entregar esse clássico aos torcedores e a todos que apoiam o São Paulo", disse.

O São Paulo jogou boa parte do jogo com dois jogadores a menos e só conseguiu resolver o jogo, de fato, nos acréscimos do segundo tempo, quando André Silva fez o terceiro. O treinador, porém, preferiu não fazer análise do que poderia ter sido feito a mais e garantiu que o mais importante era o resultado positivo.