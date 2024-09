William Gomes x Breno Bidon: Clássico entre São Paulo e Corinthians reúne promessas

Para o clássico, sua titularidade é incerta. Por mais que o jovem tenha iniciado os jogos do mata-mata contra o Botafogo, existe a chance de Zubeldia apostar na formação com Luciano, Lucas, Wellington Rato e Calleri. De qualquer forma, a tendência é que William pelo menos entre no decorrer do clássico para ser uma opção de velocidade no lado tricolor.

Já Breno Bidon possui maior minutagem pelo Corinthians. O jovem se fixou no profissional neste ano e soma 32 jogos (23 como titular) no ano, com um gol e duas assistências.

Considerado um volante acima da média, Bidon demorou para ter espaço com o técnico Ramón Díaz, mas engatou sequência de três jogos como titular, somando Copa Sul-Americana e Brasileirão.

A tendência é que Breno inicie como titular pelo Corinthians no clássico. O Filho do Terrão deve formar o meio-campo da equipe ao lado de José Martínez, Charles e Rodrigo Garro.

O duelo entre São Paulo e Corinthians será disputado neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no estádio Mané Garrincha. Enquanto o Tricolor busca se recuperar após a eliminação na Libertadores, o Timão se concentra na luta contra a zona de rebaixamento.