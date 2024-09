São Paulo: Vitória no Majestoso é a primeira de Zubeldía em clássicos

O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1 na tarde deste domingo (29), em duelo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo no Mané Garrincha foi o primeiro da equipe tricolor em clássicos sob o comando do técnico argentino Luis Zubeldía.

O que aconteceu

Este foi o quarto clássico sob o comando de Zubeldía, que estreou pela equipe no dia 25 de abril, em vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Atualmente, o técnico soma 36 partidas, com 18 vitórias, dez empates e oito derrotas.

Foram dois contra o Palmeiras e outros dois contra o Corinthians. Diante do rival alviverde, um empate (0 a 0) e uma derrota (2 a 1) — ambos pelo Campeonato Brasileiro. Contra os alvinegros, um empate (2 a 2) e uma vitória (3 a 1), também pelo Brasileirão.