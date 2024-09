Vasco sai na frente, mas cede empate ao Cruzeiro no Campeonato Brasileiro

O Vasco saiu na frente, mas caiu de produção no segundo tempo e levou o empate do Cruzeiro: 1 a 1, neste domingo, no Mineirão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina ainda lidou com o contratempo de jogar com um homem a menos depois de ter levado a igualdade. Mateus Carvalho foi expulso aos 32 minutos do segundo tempo.

Vegetti mostrou o conhecido faro de artilheiro e colocou o Vasco em vantagem no primeiro tempo. Entretanto, o Cruzeiro aumentou o ritmo na etapa final, foi superior e chegou ao empate, com o zagueiro Zé Ivaldo. Com um jogador a menos, o clube carioca conseguiu segurar o resultado.

O Vasco, agora, amarga três rodadas sem vencer no Brasileirão (empatou com o Flamengo e perdeu para o Palmeiras). O time teve outra notícia ruim em Belo Horizonte: o atacante David saiu lesionado no começo do jogo.