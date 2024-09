Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira mostra apoio ao Setembro Amarelo

O vídeo publicado é de um trecho de sua entrevista coletiva após o jogo contra o Atlético-MG, no último sábado. O comandante reforçou a importância da causa e ainda usou a mensagem para elogiar seus jogadores e a torcida palmeirense.

"A grande mensagem que eu gostaria de passar é que o Setembro Amarelo não deveria ser só em setembro, deveríamos prolongar pelo ano todo. Precisamos estar atentos e cuidar todos uns dos outros, porque não sabemos o que vai na cabeça de cada um. A vida vale a pena, vale mesmo a pena. Mais do que tudo, essa mensagem é para nossos jogadores e torcedores. Meus jogadores foram incríveis e os torcedores foram extraordinários", falou Abel.

Apesar das eliminações na Copa do Brasil e Copa Libertadores, o Palmeiras vive bom momento no Campeonato Brasileiro. A equipe vem de seis vitórias consecutivas na competição e é o segundo colocado, com 56 pontos.

O próximo compromisso da equipe comandada por Abel Ferreira está marcado para sábado, contra o RB Bragantino, pelo Brasileirão. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.