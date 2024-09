Santos consegue duas vitórias em jogos das categorias de base

O Santos comemorou neste domingo dois resultados positivos em duelos das categorias de base. Os times sub-13 e sub-14 do Peixe alcançaram vitórias pelo Campeonato Paulista.

O placar mais expressivo veio com os garotos do sub-13. O Santos goleou o Rio Branco por 6 a 0 e avançou às oitavas de final do Estadual. Os gols foram de Kauan Basile (2), Ryan Lucas (2), Kauã Siviero e Allyson.

Na categoria sub-14, um resultado mais modesto. O Peixe derrotou o União Barbarense por 2 a 0, com gols de Tiago Barros e Léo Salin, e também se classificou às oitavas do Paulista.