Retrô vence Anápolis, reverte desvantagem e é campeão da Série D do Brasileirão

Na primeira fase, o Retrô somou 26 pontos e finalizou em segundo lugar no grupo 4, ficando atrás do Itabaiana, que também obteve 26 pontos, mas superou o Retrô no saldo de gols (10 contra 9). No geral, a campanha do Retrô foi apenas a décima melhor da primeira fase.

Classificação e jogos Série D

Na fase de mata-mata, o Retrô eliminou todos os seus adversários nos pênaltis. Casos de América-RN (segunda fase), Manauara (oitavas), Brasiliense (quartas) e Itabaiana (semifinais).

Além de Retrô e Anápolis, o Maringá e o Itabaiana garantiram o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. A promoção desses clubes acabou beneficiando seus rivais locais, e Goianésia, Central e Cianorte ocuparão suas vagas na Série D do Brasileiro de 2025.