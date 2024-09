Palmeiras vence e termina a primeira fase do Paulistão feminino na liderança; Corinthians é o vice-líder

Cinco jogos agitaram a última rodada da primeira fase do Paulistão feminino neste domingo. O Palmeiras, que já estava classificado às semifinais, venceu o Bragantino por 1 a 0, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. O gol do Verdão foi marcado por Ingryd Avancini, zagueira do Massa Bruta que marcou contra a própria meta.

Com a vitória, as palestrinas terminaram a primeira fase da competição na liderança, conquistando 25 pontos em dez jogos. Assim, o Verdão enfrentará a Ferroviária nas semifinais. Além disso, o primeiro lugar dá ao Palmeiras a vantagem de decidir os confrontos do mata-mata em casa. Por sua vez, o Bragantino ficou na quinta colocação na tabela, com 17 pontos em dez partidas, não conseguindo a vaga para as semifinais do torneio.