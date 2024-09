Gerson marca no fim, Flamengo ganha do Athletico-PR e permanece no G4 do Campeonato Brasileiro

Com o desgaste pela sequência de jogos e também de olho na Copa do Brasil, Tite usou um time bem modificado. Assim, Gabigol teve chance como titular. Aos sete minutos, o Flamengo fez uma blitz na área do rival, com David Luiz e Léo Ortiz, mas Thiago Heleno conseguiu cortar o desvio de Ortiz.

Aos 13, Zapelli cobrou falta e obrigou Rossi a trabalhar. O clube carioca respondeu com Wesley aos 20 minutos. O lateral-direito chutou com força. Mycael não encaixou e a zaga cortou.

O Athletico-PR voltou a assustar aos 36 minutos. Zapelli fez grande jogada, mas parou em Rossi, que salvou o Flamengo. A resposta rubro-negra carioca foi com Gerson. Ele arriscou da intermediária. Mycael espalmou. Assim, o primeiro tempo terminou sem gols e com vaias de parte da torcida do Fla.

O Flamengo buscou mais o jogo. Entretanto, exibiu a dificuldade de ser mais contundente e criar mais chances. Já o Athletico-PR tentou explorar os contra-ataques, além de segurar o ímpeto carioca.

O panorama do Fla não mudou no começo da etapa final: posse de bola, mas sem criar chance. Tite, aos 15, fez três mudanças. Ele colocou Alex Sandro, Arrascaeta e Bruno Henrique. Saíram Ayrton Lucas, Alcaraz e Plata. Aos 32, Gabigol desviou cruzamento de Alex Sandro, mas errou o alvo.

O Flamengo insistiu e chegou ao gol aos 44 minutos da etapa final. Wesley levantou para a área e Gerson desviou: 1 a 0 no Maracanã. O Flamengo ameniza a crise e ganha um pouco de paz para a semifinal da Copa do Brasil.