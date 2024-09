Gerson expõe dor pela eliminação na Libertadores após decidir para o Flamengo contra o Athletico-PR

Gerson aliviou um pouco a crise do Flamengo. Ele fez, aos 44 minutos do segundo tempo, o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, neste domingo, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo seguinte à eliminação na Copa Libertadores foi marcado por xingamentos ao técnico Tite e protestos contra o time. Por sinal, a ferida pela queda para o Peñarol, do Uruguai, ainda está aberta.

"Momento difícil. A gente está chateado ainda pela eliminação na Libertadores. Estamos chateados assim como o torcedor. A gente queria continuar, passar para uma semifinal. É até difícil de falar. Fico feliz pelo gol, mas infelizmente não conseguimos passar (na Libertadores). O futebol é dinâmico. Tivemos o jogo de hoje, quarta-feira tem mais um jogo muito importante, que é a semifinal (da Copa do Brasil). É passo a passo agora", afirmou Gerson.

A vitória deste domingo dá um pouco de respiro a Tite, xingado no Maracanã neste domingo. Gerson acredita em volta por cima e destaca que o time já teve bons momentos com o técnico.