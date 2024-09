Fluminense perde do lanterna Atlético-GO e desperdiça chance de deixar o Z4 do Campeonato Brasileiro

O Tricolor Carioca chegou logo no primeiro minuto. Arias cruzou da direita e Keno desviou de cabeça, mas não conseguiu direcionar para o gol e Cano não alcançou. Aos nove, Arias novamente cruzou da direita e encontrou Keno. Ele, contudo, errou a cabeçada e mandou para fora.

O Atlético-GO chegou aos 19 minutos. Rhaldney recebeu, invadiu a área, mas chutou por cima. No minuto seguinte, após cruzamento da esquerda, Baralhas se antecipou a Fábio, mas a bola saiu.

Os donos da casa marcaram aos 23 minutos. Após cobrança de falta e levantamento para a área, a bola sobrou para Alix Vinicius. Livre, ele emendou com força e balançou a rede. Entretanto, o VAR apontou impedimento na jogada anterior, de Baralhas. O gol, assim, foi anulado em Goiânia.

O Atlético-GO ficou na bronca com a arbitragem aos 30 minutos. Keno disputou lance no ataque e acertou Baralhas com a sola do pé no tornozelo do adversário. O árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa-SC) aplicou o cartão amarelo, enquanto os donos da casa queriam o vermelho. O VAR, comandado por Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-Fifa-RN), concordou com a decisão e não recomendou revisão do lance.

O Fluminense sofria em Goiânia e pouco ameaçava. O Atlético-GO era superior. Aos 51, Roni ficou com a sobra na entrada da área e soltou a bomba. Fábio fez milagre e mandou para escanteio. Na cobrança, Rhaldney desviou na primeira trave e acertou a trave. O Flu ficou aliviado com o fim do primeiro tempo sem gols.

Mano Menezes mudou no intervalo e colocou Serna no lugar de Keno. Aos seis minutos, Bernal arriscou e obrigou Ronaldo a trabalhar. Oito minutos depois, Serna foi lançado pela direita, limpou a marcação, mas perdeu na sequência, para desespero de Cano, que queria o cruzamento. Na sequência, Fábio salvou cruzamento de Lacava.