Em ascensão na temporada, Corinthians busca encerrar sequência negativa contra o São Paulo

No último Majestoso, válido pela nona rodada do Brasileirão deste ano, Corinthians e São Paulo empataram em 2 a 2, pela nona rodada, na casa do Timão. Igor Coronado e Gustavo Mosquito marcaram para os mandantes, equanto Cacá (contra) e Lucas Moura anotaram os gols do Tricolor.

Em um recorte com mais partidas, os recentes resultados do Corinthians contra o São Paulo também deixam a desejar. Das últimas 18 edições do clássico Majestoso, o Alvinegro só saiu vitorioso em três ocasiões. Além disso, foram oito derrotas e sete empates.

Em busca de superar o mal desempenho nos últimos Majestosos, o Corinthians visita o São Paulo neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão ainda vive uma situação delicada na Série A e, neste momento, abre a zona de rebaixamento, com 28 pontos. Dessa forma, o Alvinegro vai em busca de uma vitória no Majestoso para, quem sabe, deixar o Z4 ao fim desta rodada.