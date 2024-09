Bruno Fernandes é expulso, e Manchester United é derrotado pelo Tottenham no Campeonato Inglês

Aos 41, o Manchester United perdeu Bruno Fernandes, que foi expulso após entrada forte no meia James Maddison, do Tottenham.

Repetindo a dose do início do jogo, o Tottenham marcou no começo do segundo tempo. Com dois minutos, Johnson disparou pela direita e encontrou Kulusevski, que teve apenas o trabalho de escorar a bola para o fundo das redes.

Com dez minutos, o Tottenham teve mais uma chance clara. Assim como no primeiro tempo, Timo Werner ficou cara a cara com Onana, que novamente fez grande defesa em dois tempos.

Aos 31, o Tottenham marcou o terceiro. Após cobrança de escanteio, Dominic Solanke antecipou a defesa do United e aumentou ainda mais a vantagem do clube londrino.

Por fim, aos 45 minutos, Solanke teve a chance de marcar o quarto, mas parou no goleiro Onana. No rebote, Sarr cabeceou para fora.

Veja outros resultados do Campeonato Inglês neste domingo: