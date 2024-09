Ataque do São Paulo não passa em branco contra o Corinthians há 12 partidas

O São Paulo espera manter uma boa marca para o clássico deste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, na Arena Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o Tricolor marcou pelo menos um gol nos últimos 12 duelos diante de seu rival.

A última partida em que o ataque do São Paulo passou em branco contra o Corinthians aconteceu no dia 30 de junho de 2021, quando a partida na Neo Química Arena terminou empatada em 0 a 0. Desde então foram 12 partidas, com seis vitórias do Tricolor, duas do Timão e quatro empates.

Do outro lado, o Corinthians passou em branco em apenas três das 12 partidas. Apesar da constância de gols marcados sobre seu rival, o São Paulo não conseguiu marcar mais de dois gols em nenhuma destas partidas. O Timão também não.