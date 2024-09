Antônio Carlos lamenta derrota do Fluminense no Brasileirão e reclama de gol do Atlético-GO

O Fluminense sofreu uma dura derrota na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Depois da eliminação na Copa Libertadores, o Tricolor Carioca perdeu por 1 a 0 para o lanterna Atlético-GO, em Goiânia, neste domingo. O zagueiro Antônio Carlos lamentou o resultado e reclamou da arbitragem em relação ao gol do rival, confirmado pelo VAR.

"A gente sabia que depois da eliminação (na Libertadores) seria um jogo difícil. A gente sabia que a gente tinha de competir, que a gente tinha de brigar. Independentemente do que está rolando no campeonato com o Atlético-GO ou com o Fluminense, a gente sabia que seria um jogo muito difícil. A gente fez o nosso jogo, tivemos chances, assim como eles também tiveram. Fica de lição que a gente tem de colocar a bola para dentro. A gente teve bastante chance e não fez. A gente vai continuar lutando, continuar batalhando", começou Antônio,

"O que não pode acontecer é o que aconteceu hoje. O bandeira deu primeiramente (que a bola teria saído). A gente teve uma reunião no começo do ano falando que na dúvida o árbitro tem de olhar no VAR. A decisão não pode ser do VAR. Se a decisão já havia sido tomada pelo bandeira, ele tem de ir ao VAR e ver com os próprios olhos e não o VAR tomar a decisão por ele. Está nítido. A bola saiu muito, gente. Muito. Isso é inadmissível. A gente estava fazendo um bom trabalho e aí vem tudo jogado por água abaixo, infelizmente por um erro grotesco desse", completou.