Análise: Santos faz o mínimo para vencer o Operário e fica cada vez mais próximo do acesso

Por Iúri Medeiros

O Santos venceu o Operário-PR por 1 a 0 no último sábado, na Vila Viva Sorte, e não precisou se esforçar muito para isso. A equipe abriu o placar no primeiro tempo e pouco sofreu para administrar a vantagem no restante da partida. Assim, a equipe comandada por Fábio Carille fica cada vez mais próxima do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.