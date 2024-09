Abel ressalta confiança em Fabinho e o mantém em planos para 2025: "Não abdico"

O meio-campista Fabinho ganhou oportunidade como titular no Palmeiras, neste sábado, em duelo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), o Verdão venceu por 2 a 1 e colou na liderança. O técnico Abel Ferreira destacou as qualidades do camisa 35 e garantiu que conta com a Cria da Academia para 2025.

"Já há muito tempo estamos preparando a próxima temporada e ele é um dos jogadores que não abdico. Trabalha conosco desde que chegamos, faz mais ou menos quatro anos. E o Fabinho faz parte desse núcleo que sempre fizemos de jogadores que vem treinando de forma regular conosco. Em determinada altura, diziam que o treinador não gostava da base. Basta olhar para o histórico dessa comissão técnica, não é de jogo, do tempo do Braga, Paok e aqui, ainda mais pelas vendas que se fazem. É um trabalho de base muito bem feito, mas é preciso ter coragem para estar em uma equipe que luta por títulos", disse.

Com a oportunidade diante do Galo, Fabinho chegou a seu quinto jogo consecutivo na temporada, sua maior sequência até o momento. O volante atuou em 23 partidas, sendo cinco como titular e o restante saindo do banco de reservas. Ele ainda tem um gol marcado, em clássico contra o Corinthians.