Abel enaltece dedicação de Dudu no Palmeiras, explica baixa minutagem e diz: "Sei o quanto pode ajudar"

O atacante Dudu vem tentando se firmar na equipe do Palmeiras e reconquistar seu espaço enquanto busca o ritmo após se recuperar da grave lesão no joelho direito. O camisa 7 tem tido uma baixa minutagem, que foi explicada pelo técnico Abel Ferreira, após vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG. O treinador também não deixou de exaltar a dedicação do camisa 7 no dia a dia.

"Ele merece porque trabalha muito. Deixei de jogar futebol por uma lesão dessas. De uma coisa os torcedores e nossa equipe sabem: todas minhas decisões é sempre pensando no que é melhor para a equipe. Se me perguntarem: 'o Dudu está pronto para jogar 90 minutos?'. Não está, mas se nos ajudar como ajudou hoje, é espetacular. Foi preciso irmos à procura do resultado, foi preciso um desequilibrador. Ele entrou, fez o que sabe fazer, dribles, e nos ajudou. Disse isso na roda, e, sim, fui abraçá-lo. Todos são jogadores do clube e ninguém vai apagar a história que ele tem no clube. Ninguém", disse.

Depois que se recuperou da cirurgia no joelho, Dudu voltou a campo, pela primeira vez, no dia 23 de julho, em vitória sobre o Juventude. Ao ser acionado por Abel, aos 36 minutos do segundo tempo, o camisa 7 chegou a seu 12° jogo na temporada. Com pouco tempo em campo, o atacante sofreu um pênalti, convertido por Veiga, que deu a vitória ao Verdão no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).