5 motivos para crer na vitória do São Paulo contra o Corinthians

1-Torcida favorável



Apesar de atuar longe de sua casa, o estádio do Morumbis, o São Paulo vai contar com torcida única no duelo. Apenas são-paulino estarão no palco do Majestoso.

2-Desespero do rival na tabela



O São Paulo pode tentar tirar proveito da situação delicada do Corinthians no Brasileirão. O rival do Tricolor integra a zona de rebaixamento e precisa desesperadamente da vitória para sair das últimas colocações.

3-Desejo de voltar à Libertadores