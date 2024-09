5 motivos para crer na vitória do Corinthians contra o São Paulo

O Corinthians chega para o clássico contra o São Paulo esbanjando confiança. Os últimos resultados confirmaram o crescimento da equipe comandada pelo técnico Ramón Diaz. O jogo deste domingo diante do rival é fundamental para o Timão na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Veja os motivos que podem favorecer os corintianos no duelo.