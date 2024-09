Zubeldía comanda treino tático, e São Paulo fecha preparação para o Majestoso; veja provável time

Para o confronto diante do Corinthians, o São Paulo terá as ausências certas de Michel Araújo (lesão no ligamento colateral medial na região), Pablo Maia (cirurgia na coxa esquerda), Alisson (cirurgia no tornozelo direito) e Patryck (fratura na clavícula direita).

Além disso, Zubeldía também não poderá contar com o meio-campista Rodrigo Nestor. O jogador recebeu o terceiro amarelo na última rodada do torneio e terá que cumprir suspensão. Já Ferreira avançou na recuperação de lesão do tendão do quadríceps da perna esquerda, mas é dúvida.

Assim, uma provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri.

O São Paulo chega em baixa para o Majestoso em Brasília. O Tricolor amargou eliminação da Copa Libertadores no meio de semana ao perder nos pênaltis para o Botafogo e, no Brasileirão, vem de uma derrota para o Internacional, em casa, por 3 a 1.

A equipe do Morumbi vai em busca da vitória para, quem sabe, entrar no G4 da Série A ao fim desta rodada. Neste momento, o time paulista aparece na quarta colocação, com 44 pontos.