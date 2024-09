Vasco tenta se 'reencontrar' antes de 'decisão' pela Copa do Brasil

Belo Horizonte vai ser palco de dois jogos seguidos do Vasco. Antes de abrir a semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, na Arena MRV, o Gigante da Colina enfrenta o Cruzeiro, neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), no Mineirão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca busca se recuperar para pegar moral para o duelo com o Galo.

O Vasco perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, em Brasília, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, isso depois de empatar com o Flamengo por 1 a 1, no Maracanã. Além disso, o Gigante da Colina se classificou na Copa do Brasil com "dose de emoção".