Time sub-17 do São Paulo vence Juventus pela ida das quartas de final do Paulista

O São Paulo começou dominando a partida e abriu o placar logo aos seis minutos. Após cruzamento de Nicolas, Gustavo apareceu para cabecear para o fundo do gol.

O segundo gol veio já na segunda etapa, também com seis minutos no relógio. Após confusão na área, Gustavo aproveitou a sobra e finalizou no canto esquerdo do gol, garantindo a vitória Tricolor.