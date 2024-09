Sub-17 do Santos perde para o Ituano; Sub-15 vence Ibrachina

O Santos obteve na manhã deste sábado uma vitória e uma derrota em compromissos da base pela ida das quartas de final do Campeonato Paulista. No sub-15, conquistou um resultado positivo sobre o Ibrachina. No sub-17, sofreu um tropeço diante do Ituano.

O Santos saiu na frente nas quartas de final do Paulista sub-15 com o placar de 1 a 0 contra o Ibrachina, em duelo disputado na capital paulista, no bairro da Mooca. O gol da vitória foi marcado por Evandro, na etapa complementar.