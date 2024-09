Sub-15 do Palmeiras vence Ituano no jogo de ida e abre vantagem nas quartas de final do Paulistão

A partida de volta entre Palmeiras e Ituano acontece no próximo sábado (05), às 09h (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

As Crias da Academia disputaram 23 jogos pelo pelo Paulista Sub-15, somando 20 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A equipe ainda marcou 94 gols marcados e sofreu apenas 12 - o artilheiro do time no Estadual é Ruan Yago, com 12 tentos.

O sub-15 do Palmeiras vai em busca do quinto título consecutivo do Paulista. No ano passado, o Verdão conquistou a taça em cima do Corinthians, batendo o rival com placar agregado de 3 a 2. Ao todo, a categoria acumula 11 taças do torneio.