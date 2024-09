Sesc RJ Flamengo supera Minas e é campeão da Copa Nacional de Clubes

A temporada 2024/2025 começou com título para o Sesc RJ Flamengo. Com uma atuação consistente, o time do técnico Bernardinho superou nesta sexta-feira o Minas por 3 sets a 0 (25/15, 25/18 e 25/17), em Ijuí (RS), e conquistou a Copa Nacional de Clubes Pró-Vôlei, triangular que serviu de preparação para o Campeonato Carioca e a Superliga, sem nenhum set perdido.

Em noite de festa para a cidade gaúcha, em que a torcida local pôde presenciar o talento de grandes estrelas do vôlei brasileiro, a equipe rubro-negra alcançou o segundo resultado positivo e fechou sua participação com 100% de aproveitamento. Antes, havia vencido o Maringá pelo mesmo placar.

Bernardinho, que mais uma vez mandou para a quadra o sexteto formado por Brie, Edinara, Helena, Michelle, Lorena e Juju, com Laís de líbero, ficou satisfeito com a exibição da equipe carioca, imponente do início ao fim, mas sabe que ainda há muito trabalho pela frente. Edinara levou o troféu de melhor atleta em quadra, mas o mais importante, na avaliação do treinador, foi a evolução do conjunto em pouco tempo.