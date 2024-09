São Paulo x Corinthians: veja onde assistir ao Majestoso pelo Brasileirão

O São Paulo busca juntar os cacos após a eliminação para o Botafogo, pelas quartas de finais da Libertadores. O Tricolor, agora, mira uma vaga direta na fase de grupos da competição continental e está na quinta posição, com 44 pontos.

Por outro lado, o Corinthians vive grande fase, especialmente nas Copas. Apesar da melhora, a situação no Brasileirão é delicada: em 27 jogos, são 28 pontos, com um a menos do que o Vitória, primeiro time fora do Z4.

Em 2024, as equipes estiveram frente a frente por duas vezes. Na primeira, pelo Paulistão, o São Paulo venceu o Timão por 2 a 1 e quebrou o tabu na Neo Química Arena. Depois, o empate por 2 a 2 prevaleceu no primeiro turno do Brasileirão, também em Itaquera.