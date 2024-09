São Paulo tem 33% de aproveitamento em clássicos na temporada 2024

Nesse domingo, o São Paulo entra em campo pela 28ª rodada do Brasileirão para enfrentar o Corinthians, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O aproveitamento do Tricolor em clássicos é de apenas 33% na temporada 2024.

Em sete jogos, a equipe venceu apenas um clássico, contra o Timão. Ainda sob comando de Carpini, o time quebrou o tabu na Neo Química Arena ao triunfar por 2 a 1, pelo Paulistão.

Desde então, foram duas derrotas e quatro empates. Uma das igualdades, porém, teve sabor de vitória, já que resultou no título da Supercopa Rei, frente ao Palmeiras, nos pênaltis, no Mineirão.