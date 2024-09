Rato não faz gol pelo São Paulo desde a semi da Copa do Brasil contra o Corinthians

O golaço de Wellington Rato abriu o caminho para o São Paulo eliminar o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil 2023. No entanto, o gol, momento mais marcante dele pelo Tricolor, foi o último marcado pelo jogador.

Desde então, foram 60 jogos, sendo 17 pela temporada passada, com oito assistências. O Majestoso pelo mata-mata nacional foi disputado no dia 16 de agosto de 2023.

Com problemas físicos no começo do ano, Wellington Rato perdeu espaço no São Paulo. Apesar de ter ganho terreno com Zubeldía, o meia segue em busca do desempenho da temporada passada.