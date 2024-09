Multimedalhista paralímpico, Gabriel Araújo é grande atração na COB Expo

Medalhista de ouro na natação para o Brasil nas Paralimpíadas de Paris, Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, agitou a COB Expo, em São Paulo, na Zona Norte da capital paulista, neste sábado. A convite da Recoma em parceria com o Praia Clube, o atleta paralímpico realizou uma apresentação de nado contra a correnteza dentro de um contêiner.

"Estou feliz com a minha participação no evento. Foi uma boa oportunidade de propagar ainda mais a natação paralímpica. Espero ter contribuído com as pessoas na feira e, claro, transmitido a importância de uma boa infraestrutura esportiva para o desenvolvimento do esporte", afirmou Gabriel.

Com apenas 22 anos, o atleta é uma referência na natação paralímpica brasileira. Além de porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura em Paris, ele é o atual campeão do mundo, líder do ranking mundial de natação, e conquistou uma trinca de medalhas de ouro na última edição dos Jogos Paralímpicos.