Fábio Carille é hostilizado por torcedores do Santos após vitória sobre o Operário

A vitória do Santos contra o Operário neste sábado (28), na Vila Viva Sorte, não fez com que alguns santistas poupassem o técnico Fábio Carille de críticas. Assim que a partida terminou, torcedores hostilizaram o comandante que está em sua segunda passagem pelo Peixe.

O cântico "Ei, Carille, vai tomar no c*!" foi entoado a plenos pulmões por alguns santistas logo após o apito final do árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro.

Carille vem sendo bastante pressionado por torcedores do Santos, mesmo com a campanha positiva na Série B. A principal crítica é em relação ao futebol praticado pela equipe, que na visão de muitos, não empolga.