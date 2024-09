Manchester City cede empate ao Newcastle e vê liderança da Premier League ameaçada na rodada

Por sua vez, o Newcastle terá pela frente o AFC Wimbledon também nesta terça, mas a partir das 15h45, no St. James Park, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.

O jogo

A primeira oportunidade mais clara do jogo veio logo aos sete minutos, com Haaland. Gundogan fez bom lançamento para o centroavante, que acabou perdendo ângulo e, na finalização, entregou nas mãos do goleiro Nick Pope.

Aos 15 minutos, foi a vez do Newcastle ter sua primeira chance. Após cobrança de escanteio para dentro da área, Joelinton subiu mais alto que a zaga do City para cabecear, mas Ederson fez a defesa tranquila.

E foi aos 34 minutos que o placar foi aberto no St. James Park. Grealish fez grande jogada pelo lado esquerdo, driblou Trippier e foi até o fundo, cruzando rasteiro para Gvardiol. O croata cortou o zagueiro Burn e finalizou colocado no canto direito, marcando o primeiro gol do City no jogo.

Com 39 minutos no relógio, o City teve chance de ouro para ampliar a vantagem. Nick Pope saiu do gol para afastar e acabou tocando errado, dando nos pés de Gundogan. O meia tentou arriscar por cobertura já que o goleiro estava voltando para o gol, mas o arqueiro do Newcastle se recuperou bem e encaixou.