Lautaro decide, Inter de Milão bate Udinese e volta a vencer após duas rodadas no Italiano

Do outro lado, a Udinese só volta a jogar no próximo fim de semana, pela sétima rodada do Campeonato Italiano. A equipe encara o Lecce no sábado (05), no Bluenergy Stadium, a partir das 10h.

O jogo

A Inter de Milão abriu o placar com segundos de jogo no Bluenergy Stadium. Darmian enfiou linda bola para Davide Frattesi, que fez bem a movimentação e recebeu sozinho dentro da área. O camisa 16 finalizou rasteiro e anotou o primeiro gol da partida.

Aos 12 minutos, a Inter de Milão perdeu uma grande oportunidade de fazer o segundo gol. Após cruzamento de Dimarco vindo do lado esquerdo, Lautaro Martínez cabeceou sozinho dentro da área, mas viu a bola passar rente à trave direita e ir para fora.

E aos 25 minutos, a Inter de Milão criou mais uma grande chance para marcar. Em lançamento para dentro da área, Lautaro Martínez deu um toquinho para o meio e Frattesi chegou finalizando de primeira, porém mandou pela linha de fundo.

Aos 33 minutos, foi a vez da Udinese desperdiçar o que foi a sua melhor chance do jogo até o momento. Zemura apareceu pelo lado esquerdo e cruzou para dentro da área. Karlstrom chegou como elemento surpresa, se adiantou à marcação e chutou de primeira, mas a bola foi para fora, assustando Sommer.