Fortaleza x Cuiabá: confira as prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Brasileirão

Os donos da casa vêm de eliminação na Sul-Americana. Agora, o Fortaleza foca exclusivamente na Série A no restante da temporada. No momento, o Leão do Pici acumula 52 pontos, quatro atrás do líder Botafogo.

Já o Cuiabá fez péssima campanha. Os visitantes estão na zona de rebaixamento, com apenas 23 pontos somados.

A equipe visitante tenta surpreender para voltar a briga para escapar da degola.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA X CUIABÁ