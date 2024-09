Em jogo equilibrado, Lens e Nice empatam sem gols pelo Campeonato Francês

Com o empate, o Lens alcançou a marca de dez pontos em seis jogos, ocupando o quarto lugar da Ligue 1. Logo atrás está o Nice, com oito pontos e o mesmo número de partidas, estando na quinta colocação. Ambas as equipes podem ser ultrapassadas com o andamento desta rodada.

O Lens volta a campo pelo Campeonato Francês no próximo domingo (06), quando visitará o Strasbourg, às 12h (de Brasília). Por sua vez, o Nice receberá o PSG no mesmo dia, às 15h45, também pela Ligue 1. Antes, a equipe tem um compromisso pela Liga Europa. Na próxima quinta (03), o Nice irá enfrentar a Lazio, fora de casa, às 13h45.

Apesar do grande número de finalizações durante o jogo, as equipes não conseguiram sair do zero no placar. O Lens ficou com um a menos na reta final do confronto, após o segundo cartão amarelo para Anass Zaroury, que foi expulso.