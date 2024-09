Em busca da liderança da Série B, Santos está definido para encarar o Operário; veja escalações

Os desfalques do Peixe são João Paulo (ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo), Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Kevyson (lesão no joelho esquerdo).

Já o Operário está escalado pelo técnico Rafael Guanaes com: Gabriel Mesquita; Thales Oleques, Allan Godói, Willian Machado e Gabriel Feliciano; Índio, Vinícius Diniz e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Ronald e Ronaldo

A bola rola às 18 horas (de Brasília) na casa santista.