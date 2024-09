Dudu sofre pênalti decisivo para vitória do Palmeiras e é celebrado por Raphael Veiga: "É um ídolo"

O Palmeiras venceu o Atlético-MG, na noite deste sábado, por 2 a 1, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contou contou com dois gols de Raphael Veiga, ambos de pênalti, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). O camisa 23 valorizou a atuação de seu companheiro Dudu, que sofreu a penalidade que culminou no gol que deu o triunfo ao Verdão.

"O Dudu é um ídolo no Palmeiras. Tenho oportunidade de jogar junto com ele há algum tempo. A gente se entende muito bem. Eu estava um pouco mais próximo junto com outros jogadores dele nesse momento mais turbulento. Vi um pouco do que ele passou e poder celebrar com ele esse jogo que ele entrou e mudou, não só o pênalti, mas uma finalização, contra-ataque. Fico muito feliz. A gente não pode só olhar o jogador, mas o ser humano por trás. A alegria do Dudu é a minha e o que eu puder fazer para ajudar o Dudu e outros jogadores, vou fazer", disse.

Raphael Veiga foi responsável por abrir o placar, aos 45 minutos do primeiro tempo, também de pênalti. O Atlético-MG empatou na segunda etapa, e o Verdão buscou a vitória também na parte final do segundo tempo.