Corinthians vence Palmeiras no jogo de ida das quartas do Paulista sub-17

O Corinthians saiu na frente do Palmeiras nas quartas de final do Campeonato Paulista sub-17. Na manhã deste sábado, o Timão superou o rival pelo placar de 1 a 0, em jogo disputado na Fazendinha.

O gol da vitória corintiana foi marcado por Molina. Ainda no primeiro tempo, ele aproveitou rebote da zaga palmeirense e finalizou com sucesso para a meta adversária.

Com o resultado, o Corinthians jogará pelo empate no jogo de volta, que será realizado no dia 8 de outubro, no estádio do Canindé.