Corinthians repudia mudança de data para pegar o Flamengo e diz que CBF "atendeu interesses individuais"

A CBF divulgou, na noite deste sábado, a data das semifinais da Copa do Brasil 2024 e indicou que o jogo de volta de Corinthians x Flamengo ocorrerá no dia 20, um domingo, às 16h (de Brasília). Diante da mudança, o Timão, em nota feita pelo presidente Augusto Melo, repudiou a atitude da entidade e afirmou que "não pode aceitar passivamente".

"O Corinthians não pode aceitar passivamente que mudanças sejam feitas para atender interesses individuais, colocando em risco a integridade da competição e o desempenho das equipes envolvidas. Nossa instituição havia formalmente se manifestado contrária a qualquer modificação, como foi detalhado no ofício enviado à CBF, e a decisão unilateral de acatar um pedido de outro clube, sem consideração pelos impactos negativos ao nosso planejamento, é um claro desrespeito", disse o presidente do Corinthians em parte da nota.

Devido às datas estabelecidas pela Conmebol para as competições da Libertadores e da Sul-Americana, a CBF se viu impedida de manter as semifinais de volta da Copa do Brasil no dia 17 de outubro, como inicialmente previsto. Como consequência, as partidas do Campeonato Brasileiro, que envolveriam os semifinalistas da Copa do Brasil nesse mesmo fim de semana, serão adiantadas para os dias 16 e 17 de outubro.