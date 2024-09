Confira onde assistir a Volta Redonda x Botafogo PB e Ypiranga x Athletic pela Série C

Quatro equipes entram em campo neste sábado pela quinta rodada da segunda fase da Série C. Esta será a abertura da penúltima rodada da competição, que define as quatro equipes que subirão para a Segunda Divisão.

Volta Redonda e Botafogo-PB duelam às 17h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. Enquanto os cariocas são os líderes do grupo B com seis pontos, os paraibanos são os últimos colocados, com apenas dois pontos, e permanecerão na Série C se falharem em vencer.

Às 20h, o Ypiranga recebe o Athletic em uma situação semelhante, no Colosso da Lagoa, Rio Grande do Sul. Os gaúchos são os últimos colocados do grupo C, com apenas três pontos, e falharão em subir para a Série B no caso de derrota. O Athletic, que foi o segundo colocado da primeira fase, lidera o grupo com sete pontos.