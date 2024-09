Com presença de ídolos, São Paulo inaugura busto de presidente bicampeão mundial

O São Paulo realizou neste sábado, no Salão Nobre do Morumbis, a cerimônia de inauguração do busto de José Eduardo Mesquita Pimenta. Ele foi presidente do conselho consultivo, conselheiro vitalício e presidente da diretoria entre 1990 e 1994.

Entre os principais títulos do Tricolor na gestão de Pimenta estão o bicampeonato da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes, em 1992 e 1993. 13 anos depois, em 2005, a equipe viria a ser campeã das competições mais uma vez.

Na cerimônia de inauguração do busto de Pimenta, Cafu, Müller, Zetti, Marcos Bonequini e Altair, então preparador físico, campeões mundiais pelo São Paulo, marcaram presença.