Com gol de Messi, Inter Miami busca empate contra o Charlotte pela MLS

O Inter Miami iniciou a partida com seus titulares, incluindo Luis Suárez, Jordi Alba, Busquets e, claro, Lionel Messi. Porém, quem inaugurou o marcador foi o Charlotte, aos 12 minutos do segundo tempo. Karol Swiderski recebeu assistência de Brandt Bronico e mandou para o fundo das redes de Callender, goleiro da equipe da Flórida.

A equipe mandante, dez minutos depois, aos 22, deixou tudo igual no placar do Chase Stadiu. Weigandt passou para Lionel Messi, que limpou a marcação e, de fora da área, bateu de canhota, rasteiro, no canto direito do goleiro Kahlina, que não alcançou.