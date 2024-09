Com Fabinho titular, Palmeiras está definido para enfrentar o Atlético-MG; veja escalações

A equipe volta a jogar como mandante no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, após pouco mais de um mês. A última vez que isso aconteceu foi no dia 24 de agosto, em duelo contra o Cuiabá, pela 24 rodada. Naquela oportunidades, o clube alviverde goleou por 5 a 0.

Do outro lado, o Atlético-MG vem confiança depois de se classificar à semifinal da Libertadores, no meio da semana. No Brasileirão, o time mineiro está em nono lugar, com 36 pontos.