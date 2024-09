CBF muda dia de Corinthians x Flamengo e divulga data das semifinais da Copa do Brasil

A CBF divulgou, na noite deste sábado, a data das semifinais da Copa do Brasil 2024. A jornada para a decisão começa no dia 2 de outubro, com a partida entre Atlético-MG e Vasco às 19h15 (de Brasília). No mesmo dia, às 21h45, Flamengo enfrentará o Corinthians.

O destaque vai para os jogos de volta, que acontecerão nos dias 19 e 20 de outubro, no fim de semana. Vasco e Atlético-MG se enfrentarão no dia 19, um sábado, às 18h30. A última partida será entre Corinthians e Flamengo, no dia 20, um domingo, às 16h.

Devido às datas estabelecidas pela Conmebol para as competições da Libertadores e da Sul-Americana, a CBF se viu impedida de manter as semifinais de volta da Copa do Brasil no dia 17 de outubro, como inicialmente previsto. A tabela divulgada pela entidade, influenciada por questões de segurança em Buenos Aires, programou o primeiro duelo entre River Plate e Atlético Mineiro para o dia 22 de outubro, uma terça-feira.