Botafogo-SP sai atrás, mas busca empate contra o Vila Nova pela Série B

Na reta final do primeiro tempo, mais precisamente aos 45 minutos, Todinho recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Henrique Almeida, que se jogou na bola para finalizar. O goleiro João Carlos até salvou em um primeiro momento, mas Alesson ficou com o rebote e abriu o placar para o Vila Nova.

O empate do Botafogo-SP veio na etapa final, com 26 minutos no relógio. Na saída de jogo, o goleiro Denis Júnior vacilou e viu Victor Andrade antecipar seu lançamento com um carrinho. A bola acabou indo diretamente na direção das redes.