Bia Haddad sofre, mas vence chinesa Sijia Wei e avança à terceira fase do WTA 1000 de Pequim

Em meio a um 2024 de altos e baixos, Bia Haddad se encontra em um bom momento nessa reta final de ano. Essa foi a nona vitória da brasileira nas últimas dez partidas, que conquistou o WTA 500 de Seul recentemente e chegou às quartas de final do US Open - se tornando a primeira brasileira a alcançar tal fase no Grand Slam desde Maria Esther Bueno, em 1968.

Agora na terceira fase do WTA 1000 de Pequim, Bia Haddad terá pela frente a estadunidense Madison Keys, 24ª no ranking mundial. O duelo entre as tenistas deve acontecer ainda neste sábado, com horário a ser definido pela organização do torneio.

Bia Haddad está a uma vitória contra Keys de enfrentar, nas oitavas de final, a atual número 2 do mundo e principal cabeça de chave da competição, Aryna Sabalenka. A bielorrussa passou por uma estreia tranquila, em que venceu Mananchaya Sawangkaew, da Tailândia, por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/1).