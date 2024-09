Bayern de Munique busca empate contra o Leverkusen e segue líder do Alemão

A partida começou bem movimentada, mas as redes só foram balançar aos 30 minutos do primeiro tempo. Xhaka ficou com a sobra do escanteio e rolou atrás para Robert Andrich, que, de fora da área, acertou um chute rasteiro e abriu o placar para o Bayer Leverkusen.

A resposta do Bayern de Munique veio oito minutos depois, quando Aleksander Pavlovic também marcou um golaço de fora da área. Em cruzamento para área, a defesa do Leverkusen até afastou em um primeiro momento, entretanto, a bola sobrou para o meia alemão, que dominou no peito, deixou pingar e acertou uma pancada no ângulo.

Veja outros resultados do Campeonato Alemão deste sábado

Mainz 0 x 2 Heidenheim



Wolfsburg 2 x 2 Stuttgart



Freiburg 0 x 3 St. Pauli